Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Una mascherina su dieci che arriva in Italia, tra chirurgiche, ffp2 o ffp3 non è originale, non supera i test di filtraggio. Inoltre il 62% delle pratiche per commercializzare le mascherine (chirurgiche) non riceve la validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'Iss. Insomma molti presidi che per legge debbono garantire le indispensabili capacità filtranti per proteggere chi l'indossa dal Coronavirus, in realtà...