IL BILANCIO

PADOVA Quattro vittime e un nuovo allarme. È il totale delle ultime 24 ore in Veneto, dove il conto dei decessi continua ad allungarsi. Il bollettino diffuso ieri dalla Regione registra tre persone morte a Verona e una a Padova. Proprio nella città del Santo c'è preoccupazione dopo una commemorazione celebrata dalla comunità camerunense lo scorso 4 luglio in una grande area verde per dare l'ultimo saluto ad un connazionale morto in Africa a febbraio. C'erano 200 persone, con tanto di banchetto per bere e mangiare: 8 sono già risultate positive al Covid e sono in isolamento domiciliare. Ora il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea sta lavorando sodo per identificarle tutte. Perché tutte dovranno sottoporsi al tampone.

IL CASO

Dopo il matrimonio, dunque, ecco il funerale. Sabato 27 giugno una villa di Cittadella aveva ospitato una festa di nozze e 91 ospiti erano finiti in quarantena per la positività del padre della sposa. Ora invece l'allarme scatta dal parco Fenice di Padova in zona Terranegra. Il primo risultato positivo dopo la cerimonia è stato un uomo quarantenne, seguito da altre sette persone. In totale sono stati identificati in 40. «È necessario che tutti coloro che hanno partecipato alla commemorazione funebre eseguano il tampone - scrive l'azienda sanitaria - Pertanto l'Ulss 6 Euganea ha inoltrato comunicazione al prefetto e al presidente della Conferenza dei Sindaci, allo scopo di raggiungere il maggior numero possibile di partecipanti. E' stato inoltre chiesto ai componenti della comunità camerunense che si è riusciti a contattare di veicolare l'informazione tra amici e conoscenti».

IL DIRETTORE

Ulss e Comune contano anche sulla collaborazione di Andreas Spatharos, direttore organizzativo della Fondazione Fenice che gestisce il parco. «Chi ha organizzato questa cerimonia ha firmato il nostro documento impegnandosi e rispettare le distanze e tutte le altre regole necessarie - spiega -. C'era anche un nostro guardiano. Non è stata una cerimonia con 200 persone contemporaneamente ma nell'arco del pomeriggio c'è stato un continuo viavai di gente che rendeva omaggio al defunto. Per noi tutto è stato rispettato, ora stiamo collaborando mettendo a disposizione i dati che abbiamo e diffondendo il messaggio sulla necessità di eseguire i tamponi. In un'area diversa dello stesso parco si svolgono i centri estivi ma non c'è problema: non ci sono stati contatti con gli operatori dei centri estivi e comunque tra il 6 e il 10 luglio abbiamo fatto un imponente lavoro di sanificazione».

IL BILANCIO

I due bollettini diramati ieri dalla Regione segnalano che il numero di decessi complessivo - dall'inizio dell'emergenza ad oggi - è salito a 2.047. I nuovi casi di contagio sono 13. Il più giovane è un diciassettenne, la più anziana una novantacinquenne ospite di una casa di riposo trevigiana. In mezzo una ventinovenne e tanti altri uomini e donne di mezza età. Di origine italiane, ma anche albanesi e nigeriane.

Il Veneto conta attualmente 440 persone positive e Padova è la provincia più interessata con 82 casi. In isolamento domiciliare figurano 1.489 persone (Verona e Treviso le due province più coinvolte). Le persone positive ricoverate in ospedale sono attualmente 29, di cui due in Terapia intensiva. Restano critiche le condizioni di un agricoltore di 58 anni di Borgo Veneto, nella Bassa Padovana.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA