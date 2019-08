Cerciello tradito da quella telefonata fatta in viva voce `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEROMA «Con chi sei, vieni da solo». Christian Gabriel Natale Hjorth, quando viene chiamato in vivavoce e i carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale registrano la telefonata, capisce che Sergio Brugiatelli è con qualcuno. Non sa con chi. Ha paura, teme una vendetta. Ignora, che assieme al 47enne romano, ci siano i carabinieri che vogliono arrestare lui e il suo amico. Il californiano pensa, probabilmente, ad altri pusher determinati ad aiutare Brugiatelli a riprendersi lo zaino con la forza. Natale spaventato, vuole far...