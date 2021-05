Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SENTENZAROMA Più di 12 ore di camera di consiglio. Sono trascorse le 23, quando i giudici della I corte d'assise di Roma tornano nell'aula bunker di Rebibbia per pronunciare la sentenza: per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth sono stati condannati è l'ergastolo. La pena più pesante per l'omicidio volontario del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate nella quartiere Prati, a Roma, nel...