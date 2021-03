VENEZIA Il vaccino AstraZeneca può provocare trombosi? Negli ultimi giorni diversi stati, Italia compresa, hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccino per chiarire alcuni aspetti relativi a questo fenomeno. Ema, l'ente europeo che regola l'immissione in commercio dei farmaco, ha ribadito a più riprese che il numero di eventi tromboembolici complessivi (ad esempio infarti ed embolie polmonari) nelle persone vaccinate non sembra essere superiore a quello osservato nella popolazione generale. Ma anche se AstraZeneca, come pare, verrà sbloccato, il rischio è che nella popolazione permangano paura e diffidenza, se non addirittura rifiuto. È in quest'ottica che si inserisce la proposta di uno studio su tutti i vaccini avanzata dal professor Paolo Simioni (nella foto) dell'Università di Padova, responsabile del Centro regionale veneto per la prevenzione, diagnosi e terapia delle trombofilie e patologie complesse della coagulazione: fare un esame del sangue prima e dopo la vaccinazione per verificare se si verificano coaguli e, quindi, se davvero il farmaco può provocare trombosi. Per ora siamo a livello di proposta, ma uno studio del genere potrebbe dare certezze scientifiche a tanti dubbi. Il governatore del Veneto Luca Zaia ne ha dato notizia ieri, riferendo che il dottor Luciano Flor, direttore regionale della sanità, ha avuto un colloquio con il professor Simioni. «Siamo a favore di un monitoraggio random', ci servirebbero volontari», ha detto Zaia. (al.va.)

