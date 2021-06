Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per impedire al virus di continuare a mutare, «oltre a completare la vaccinazione - mette in guardia Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-medico di Roma - bisogna implementare sorveglianza e tracciamento».La variante Delta soppianterà presto quella inglese anche in Italia?«La probabilità c'è. Non sappiamo ancora quando potrebbe succedere. In Inghilterra,...