LA STRATEGIAROMA Una tregua. E' quella che sigleranno i ministri di FI con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Ma con una premessa: «Non possiamo permetterci il lusso di lasciare Draghi alla sinistra». Dunque, va bene un rafforzamento della collaborazione, ok a lavorare con spirito costruttivo ad un maggior coordinamento, ma solo nell'interesse dell'Italia e nel solco di puntellare l'esecutivo, non per remare contro.E' un equilibrio...