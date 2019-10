Centro migranti, chiesto il giudizio per due ex prefetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA La Procura di Venezia vuole il processo per le presunte irregolarità nella gestione del Centro di accoglienza straordinario (Cas) per migranti di Cona, chiuso definitivamente nel dicembre del 2018, dopo essere finito nella bufera per le condizioni in cui erano ospitati i richiedenti asilo, il cui numero in un certo periodo arrivò fino a 1400.Le sostituto procuratore Lucia D'Alessandro e Federica Baccaglini hanno firmato nei giorni scorsi la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di dodici indagati, tra cui figurano...