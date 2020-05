IL NODO

VENEZIA Domani riapriranno tutti: tranne i centri estivi, per i quali il Governo chiede un altro mese di attesa. «Abbiamo d'intesa stralciato il punto perché merita un approfondimento ulteriore, tanto così non ce le avrebbero approvate», ha detto ieri il governatore Luca Zaia, alludendo alle linee-guida sui servizi ricreativi per i bimbi e i ragazzi da 0 a 14 anni, una fascia d'età in cui si intersecano competenze comunali, regionali e statali nella gestione delle relative strutture educative. Così, alla vigilia del ritorno al lavoro per tutti i genitori che hanno un impiego fuori casa, le associazioni delle scuole paritarie e dei nidi privati tornano a porre la domanda: «E adesso chi penserà ai bambini?».

DA 0 A 14 ANNI

Il protocollo-pilota della Regione, inizialmente pensato per gli 0-6 e successivamente esteso fino ai 14 anni, è pronto da giorni e articolato al dettaglio: scaglionamento degli accessi, divisione in gruppi di 5-10 componenti a seconda dell'età, distanze, dispositivi di protezione, monitoraggio della salute, igiene personale, sanificazione dei locali, gestione del rischio, regole sull'accompagnamento. I gestori, fiaccati da mesi di mancati incassi, avranno la forza di sostenere i nuovi costi? Le famiglie si fideranno? Perché i medici sono tanto prudenti? Il ministro Elena Bonetti ha rivendicato lo stanziamento di 150 milioni e l'inserimento del bonus babysitter per i centri estivi nel decreto Rilancio. Ma il via libera alle attività non è stato formalizzato dal comitato tecnico-scientifico nazionale. «Il vero tema ha dichiarato Zaia è che la scuola e i centri estivi sono ritenuti un comparto che insieme ai grandi assembramenti, ai parchi divertimenti e simili ha bisogno di un approfondimento. Noi abbiamo chiesto di risolvere subito la partita, speriamo già questa settimana». In serata il premier Giuseppe Conte ha poi annunciato il via libera dal 15 giugno.

DUE CONTI

Stefano Cecchin, presidente regionale della Federazione italiana delle scuole materne, fa due conti: «Il sistema Fism comprende 90.000 bambini in Veneto, ai quali ne vanno aggiunti altri 41.000 iscritti agli istituti statali. Qualcuno pensa forse che ci siano decine e decine di migliaia di babysitter sul mercato, pronte ad occuparsi di loro da domani mattina? Oppure qual è l'alternativa, ricorrere ai nonni che finora ci è stato detto di tenere lontani dai nipoti per il pericolo di contagio? Ormai eravamo pronti a partire, al limite anche dall'ultima settimana di maggio. Sul come ci eravamo già attrezzati con il dipartimento Prevenzione della Regione Veneto, prima in tutta Italia. Ci bastava solo avere un'indicazione sul quando dal Governo, invece il tema è stato stralciato dal decreto. Bisogna concentrarsi sui bambini e trovare presto una soluzione».

L'APPELLO

A farsi sentire ieri è stata anche Assonidi Veneto, con la presidente Elisabetta Rampazzo e la vice Elisa Pisani, lanciando un appello al premier Giuseppe Conte e al ministro Lucia Azzolina: «Continuate a posticipare decisioni che devono essere prese. Ci sono famiglie che devono sapere cosa possono fare, e come. Ci sono migliaia di titolari di servizi per la prima infanzia, con migliaia di dipendenti, che devono sapere quale sarà il loro destino. La nostra cassa integrazione in deroga scadrà ai primi di giugno, e non avremo altre proroghe, perché ricordiamo che in Veneto noi servizi educativi siamo chiusi dal 24 febbraio».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

