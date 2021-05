Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SERRATAROMA La serrata simbolica dei 1300 centri commerciali italiani, dal Parco Da Vinci a Fiumicino al City Life a Milano, è durata ieri pochi minuti ma ha interessato 30 mila negozi che alle 11 hanno temporaneamente abbassato la saracinesca in segno di protesta. Ira degli esercenti per le chiusure del weekend, che non esitano a definire ingiustificate. Dall'inizio della pandemia i centri commerciali e gli outlet hanno registrato oltre...