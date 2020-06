LA TRAGEDIA

PADOVA È stato tradito dall'erba fangosa. È scivolato nel fiume Brenta mentre giocava libero e felice, è stato trascinato dalla corrente per due chilometri superando perfino le rapide ed è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco. Tragedia ieri pomeriggio nell'Alta Padovana, dove un ragazzino di undici anni è morto annegato dopo essere caduto in acqua sotto gli occhi del fratellino e della sorella maggiore. Quest'ultima, quindicenne, ha pure tentato disperatamente di trattenerlo senza riuscirci.

Aissa Oubella viveva con i genitori a Grantorto (Padova) e il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco alle 17.53 al Ponte di Carturo di Piazzola sul Brenta. Sono stati gli uomini del Suem 118, in volo con l'elisoccorso, a vedere quel corpicino trascinato come una scheggia impazzita dalla corrente. Era stata una donna a chiamare la centrale operativa, prima che venissero allertati anche pompieri e carabinieri. Inizialmente si era diffusa la voce che il bambino stesse rincorrendo un pallone, invece è semplicemente scivolato sull'erba umida dell'argine senza riuscire più a tornare a riva. Inghiottito dall'acqua, è morto annegato. Il bimbo avrebbe compiuto 12 anni il prossimo 26 agosto. Oltre che i genitori lascia anche due fratelli e due sorelle. La tragedia ha fatto correre sull'argine moltissime persone, tra cui la mamma disperata. «Il papà è arrivato in Italia nel 1998 dalla zona di Agadir, il resto della famiglia nove anni - racconta con un filo di voce un vicino di casa -. È una tragedia enorme, amava giocare con fratelli e sorelle».

Alle otto la madre, sotto shock, ha cercato di lanciarsi nel Brenta. È stata portata in salvo e accompagnata all'ospedale di Cittadella. Erano una cinquantina i connazionali radunati davanti alla casa della famiglia, in lacrime.

G. P.

