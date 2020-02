L'EPIDEMIA

ROMA Si sporge da dietro i vetri dell'auto, fa capolino con la testa e alza la piccola mano, mostrando con l'indice e il medio quella v che simboleggia una vittoria personale e collettiva. «Ho vinto, abbiamo vinto tutti», questa battaglia contro la minaccia del coronavirus e finalmente si torna a casa. Anche se, sconfitta la paura della malattia, si affaccia un nuovo timore: quello di «essere trattati come appestati».

Tommaso (lo chiameremo così) ride felice, come solo i bambini riescono a fare, mentre l'auto con a bordo il fratellino e i genitori attraversa il blocco di cronisti e telecamere, lasciandosi alle spalle i cancelli del Centro sportivo della Cecchignola. I primi (a fine serata saranno 19) iniziano a uscire così, intorno alle 18.30, dalla struttura dell'esercito a sud di Roma. A bordo di un pullman messo a disposizione dalla Difesa o con i propri mezzi. Oggi sarà invece la volta delle restanti 36 persone che, accompagnate dai militari, lasceranno il centro nelle prime ore della mattina alla volta della stazione Termini e dell'aeroporto di Fiumicino.

GIOA E NUOVE PAURE

Gli ultimi esami, i cui esiti sono arrivati ieri poco prima delle 16, hanno decretato la parola fine: può terminare la quarantena, nessuno ha contratto il virus, mentre l'unico contagiato, un 29enne ricercatore emiliano, tutt'ora ricoverato all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, migliora di giorno in giorno. Ed è così che gli ospiti della Cecchignola possono far ritorno alle loro vite. Qualcuno come il piccolo Tommaso ma anche il gruppo di dipendenti di un'azienda ceramica del modenese fanno festa. Si fermano con i cronisti, raccontano la loro esperienza «Siamo gli italiani virus-free, ce li hanno fatti passare bene questi 14 giorni - racconta Fabio di Fiorano (in provincia di Modena) - ora voglio soltanto riabbracciare i miei cari e la mia morosa, ma personalmente non credo di tornare in Cina, almeno per il momento». Perché la paura, adesso che si può raccontarla e liberarsene, è stata tanta. Tanta quando ancora ci si doveva imbarcare da Wuhan per tornare in Italia. Tanta in questi giorni scanditi dagli esami clinici, dai tamponi. Alcuni di loro non l'hanno ancora metabolizzata e a questa si aggiunge un'altra fobia: «Come ci guarderanno nelle nostre città?».

La speranza è «che nessuno ci consideri degli appestati», dice un ormai ex ospite della Cecchignola. Ed è per questo che anche ieri i più sono corsi via veloci, coprendosi il volto: «Non vogliamo essere guardati come persone potenzialmente nocive agli altri», puntualizza qualcuno. «Oggi (ieri ndr) è stata forse la giornata più lunga di tutte», aggiunge Giuseppe. Gli ultimi tamponi all'alba, la lunga attesa mitigata dal recupero dei propri effetti personali, il pranzo (pasta e spezzatino) ancora una volta consumato nelle stanze e non insieme, in un ambiente comune.

L'ESPERIENZA

Fino all'ultimo gli ospiti della Cecchignola hanno tenuto sul volto le protezioni e soltanto quando i medici hanno escluso i contagi, si sono guardati tutti. Come forse non erano ancora riusciti a fare. «Ci siamo finalmente visti senza le mascherine, ora sì che ci conosciamo a viso intero», scherza Lorenzo Di Berardino, studente di Giurisprudenza.

«Nessuno di noi potrà dimenticare questa esperienza, in questi giorni sono nati anche tanti rapporti di amicizia e speriamo di poterci rincontrare un giorno, magari non in Cina», racconta con un velo di ironia Michel Talignani. A salutare il gruppo anche i ministri della Difesa e della Salute, Lorenzo Guerini e Roberto Speranza. «Ci tenevamo ad esserci anche per abbracciarli - commenta Speranza - a nome di tutto il governo e di tutti gli italiani. Lo Stato ha fatto fino in fondo la sua parte: siamo andato a prenderli, abbiamo fatto la scelta giusta della quarantena e ora possono tornare alla loro quotidianità».

I medici della Cecchignola hanno rilasciato a ognuno di loro un certificato dove si attesta la negatività al coronavirus. «Per loro sono stati giorni segnati da esperienze complicate - specifica Guerini - ma anche da esperienze belle e positive e i loro sorrisi lo hanno dimostrato». Intanto la Cecchignola si prepara a ospitare altri italiani ad oggi fermi in Giappone sulla nave da crociera Diamond princess. Tra loro solo un connazionale è positivo al test. Il gruppo partirà oggi a bordo di un volo dell'Aeronautica militare e dovrebbe atterrare sabato a Pratica di Mare per poi trascorrere la quarantena obbligatoria al città militare della Cecchignola.

Camilla Mozzetti

