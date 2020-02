IL CASO

BERLINO Annegret Kramp-Karrenbauer getta la spugna dopo appena 14 mesi dall'elezione alla guida della Cdu (dopo Angela Merkel) e il terremoto innescato va ben al di là dei singoli attori, ma riguarda l'eredità politica della cancelliera e la bussola futura della Cdu. Con annuncio a sorpresa, Kramp-Karrenbauer, alias Akk, ha comunicato al presidio ieri mattina l'intenzione di dimettersi da leader e di non candidarsi per la cancelleria nel 2021. Solo la Merkel («Ho appreso oggi la notizia con rispetto e dispiacere») e pochissimi altri erano stati informati poco prima. Akk rimane ministra della Difesa e intende anche gestire il processo di ricerca del successore e candidato cancelliere.

Le due funzioni, leader del partito e candidato cancelliere, devono rimanere in una sola mano. Separare leadership e cancelleria indebolisce il partito in un momento in cui la Germania ha bisogno di una Cdu forte, ha detto con implicita critica alla Merkel, che a ottobre 2018 aveva annunciato di lasciare la guida del partito e di rimanere cancelleria fino al 2021, aprendo così la successione ad Akk.

LA DEBOLEZZA

Teoricamente il candidato dovrebbe essere approvato solo a dicembre dal congresso regolare della Cdu a Stoccarda. Fino ad allora, anche se azzoppata, lei resterà leader, ma sono in molti a dubitare che la dinamica messa in moto non costringa ad anticipare il calendario. Molti i fattori dietro la rinuncia di Akk, l'ultimo dei quali il disastro in Turingia, dove il 5 febbraio veniva eletto governatore il liberale Thomas Kemmerich con i voti di Cdu e dell'ultradestra AfD. Il caso, ancora irrisolto (Kemmerich si è dimesso e si andrà a una nuova votazione o nuove elezioni), ha messo in luce la debolezza di Kramp-Karrenbauer, che non è riuscita a imporsi sulla Cdu del Land. C'era voluto persino un intervento della Merkel, che contro il suo credo di non parlare di politica interna all'estero, da Pretoria, definiva «imperdonabile» l'incidente. La Turingia è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: le critiche alla leadership di Akk erano diventate assordanti.

Eppure era cominciata sotto i migliori auspici e sotto la protezione della Merkel (era la sua delfina alla successione tanto da guadagnarsi il soprannome di mini Merkel). Ma poi la cancelliera le ha lasciato libero il campo nel partito, concentrandosi sugli affari di Stato, e osservandola a distanza senza sbilanciarsi o scendere apertamente in sua difesa.

E in 14 mesi di errori Akk ne ha fatti, veniali (come prendersela con un blogger, o ironizzare sul terzo sesso a carnevale) e capitali, come proporre senza consultare nessuno una forza di interposizione internazionale in Siria, o le sconfitte a tutte le regionali e le europee, o, appunto, la Turingia. Non tutte le colpe però sono sue: la Cdu deve decidere la questione strategica di come porsi, soprattutto a Est, dinanzi alla Linke e all'AfD. Il diktat è ora nessuna cooperazione, ma i dubbi se mettere gli eredi comunisti della Ddr, a 30 anni dalla caduta del Muro, sullo stesso piano della AfD, tacciata spesso di deriva neonazi, sono forti.

LE REAZIONI

Il 77% dei tedeschi approva comunque le dimissioni di Akk. Per la successione circolano gli stessi nomi che girano da tempo anche se ieri nessuno si è fatto avanti: il governatore del Nord-Reno-Vestfalia, Armin Laschet, quello con più chance perché capace di mediare sia l'ala conservatrice che moderata; Friedrich Merz, ex capogruppo al Bundestag, speranza dei conservatori e acclamato ai comizi come una star; il ministro della sanità Jens Spahn e, in teoria, il leader Csu e governatore della Baviera, Markus Söder. In gioco è il futuro della Cdu come partito popolare. Con la Merkel si è svecchiata ma ha sterzato a sinistra a tutto danno della Spd, precipitata al 14%, e lasciando aperto il fianco destro all'avanzata dell'estrema destra Afd. L'ala conservatrice agogna un ritorno ai valori tradizionali ma non rappresenta tutta la Cdu. Come la Spd con la nuova leadership di sinistra di Walter Brojans e Saskia Esken ha manifestato di voler ritornare alle origini nella speranza di recuperare terreno, non è escluso che anche la Cdu voglia fare altrettanto con un nuovo leader che rimetta la barra più verso il centro.

Flaminia Bussotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA