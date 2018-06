Cdp, Costamagna lascia per il dopo avanza Tononi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Claudio Costamagna si chiama fuori dalla partita per l'imminente rinnovo della presidenza di Cdp. Per la sostituzione avanza la candidatura di Massimo Tononi anche se Giuseppe Guzzetti ha convocato per mercoledì 13 a Roma un vertice della Fondazioni azioniste per prendere una decisione. Ieri mattina Costamagna ha incontrato a quattr'occhi Giuseppe Guzzetti, leader dell'Acri e della Cariplo e gli ha anticipato la decisione di non dare la disponibilità per «proseguire con un secondo mandato», come ha spiegato in una nota. La...