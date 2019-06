Cdp assegna al Tesoro supercedola di 800 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STRATEGIEROMA Il Tesoro mette in pressing le controllate per riportare il rapporto deficit/Pil al 2,1% e presentarsi con i conti più in ordine in Europa. Con una lettera firmata da Antonino Turicchi al presidente di Cdp Massimo Tononi, il Mef ha chiesto la distribuzione di riserve riguardo l'utile 2018 non distribuito per 959 milioni. Ed è la prima volta che Cassa Depositi distribuisce l'intero utile al netto della riserva legale. Il cda di Via Goito ieri ha convocato l'assemblea per venerdì 28 allo scopo di deliberare il dividendo extra....