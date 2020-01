Catturato a Madrid il marito di Samira scomparsa da tre mesi

LE INDAGINI

PADOVA È partito da uomo libero ma tra pochi giorni tornerà in Italia con le manette strette ai polsi. È dietro le sbarre di una cella del carcere di Madrid Mohamed Barbri, il 40enne marocchino di Stanghella, nella Bassa Padovana, accusato di aver ucciso e fatto sparire il corpo della moglie 43enne Samira El Attar, madre della loro figlioletta di 4 anni, scomparsa il 21 ottobre. Il sospettato è stato scoperto lunedì mattina, poco dopo le 10, per le strade della capitale spagnola dalla policia nacional, che l'aveva sottoposto a un controllo di routine. Quando gli agenti hanno inserito il suo nome nella banca dati è comparso l'allert lanciato dai carabinieri di Padova. Questo perché sul capo di Barbri già pendeva una richiesta di misura cautelare disposta dal gip di Rovigo Raffaele Belvederi, accogliendo la richiesta del pm Francesco D'Ambrosca sulla scorta delle risultanze investigative raccolte dai carabinieri di Padova e della Compagnia di Este, sotto la cui competenza territoriale ricade Stanghella. Il provvedimento è stato internazionalizzato al momento del rintraccio del marocchino da parte della polizia spagnola, che ha provveduto, quindi, a notificare a Barbri il relativo mandato di arresto europeo. La procura di Rovigo, ha già inoltrato ai colleghi madrileni la richiesta di estrazione. Come ha spiegato il procuratore Capo Carmelo Ruberto, affiancato dal comandante provinciale dell'Arma, Luigi Manzini, se Mohamed Barbri non si opporrà, potrà giungere in Italia già nei prossimi 10 giorni. E, in ogni caso, entro due mesi dalla sua cattura.

L'ALLONTANAMENTO

Il marito di Samira il giorno di Capodanno, di prima mattina, intorno alle 7,30, aveva preso la figlioletta in braccio un'ultima volta e l'aveva affidata alla nonna materna. Poi, con la brina che ricopriva ancora erba e asfalto, aveva inforcato la bicicletta facendo perdere le proprie tracce. Il suo cellulare aveva suonato fino alle 17 dello stesso giorno, quindi, visto che non tornava a casa, i parenti della moglie, tutti radunati nell'abitazione della coppia persa nella campagna della Bassa Padovana, ne avevano denunciato la sua scomparsa ai carabinieri in tarda serata. Di lui non c'è stata alcuna notizia fino al pomeriggio successivo, quando ha chiamato il cugino con un numero spagnolo. Barbri si era fatto prestare il cellulare da un tunisino conosciuto nella capitale catalana e aveva composto il numero del suo parente più stretto in Italia, Azzedine, che vive nello stesso paesino della Bassa Padovana e che in quel momento si trovava in caserma dai carabinieri, convocato dall'Arma proprio per essere sentito sulla scomparsa di Mohamed. Lo straniero che gli aveva prestato il cellulare aveva detto, poi, ai parenti del fuggitivo, di trovarsi alla stazione delle corriere di Barcellona nord, quella dove si fermano come capolinea anche i pullman internazionali. Ed è proprio con un Flixbuss che Barbri aveva raggiunto Barcellona, partendo da Milano, dove era arrivato probabilmente via treno.

Nel frattempo le indagini dell'Arma sono proseguite e, a suo carico, si sono aggiunte testimonianze che hanno fatto emergere alcune fondamentali contraddizioni nelle dichiarazioni di Barbri. L'elemento decisivo per la svolta che ha portato all'arresto è l'improvvisa decisione di allontanarsi. Una scelta non incriminante, dal momento che in quella fase, a suo carico, non c'erano né misure cautelari né elementi per domandarle, ma che alla luce dei nuovi elementi raccolti, per gli inquirenti ha acquisito una valenza fondamentale. Ecco che per Barbri, si sono aperte le porte del carcere.

Marina Lucchin

