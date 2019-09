Categorie in allarme chi vince e chi perde con la svolta verde

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOROMA Il paradosso delle tasse ambientali è noto da tempo agli economisti: se funzionano bene, disincentivando i comportamenti meno virtuosi, allora riducono al minimo o addirittura azzerano il gettito per le casse dello Stato. Il problema di ogni ambizioso pacchetto di misure per l'ambiente (lo dimostra anche il caso tedesco) sta nei tempi e nei modi della transizione verso un assetto effettivamente più ecologico, che in astratto più o meno tutti desiderano. Ecco quindi che le ipotesi emerse in questi giorni di taglio dei sussidi...