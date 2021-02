LA SFIDA

BARCELLONA Il risultato delle elezioni che si sono celebrate ieri in Catalogna ha rispettato le previsioni della vigilia. Secondo il sondaggio proposto da Gad3 per Tv3 alla chiusura delle urne, si conferma infatti il gruppo di testa formato dai tre partiti che si sono contesi il primo posto in campagna elettorale, da quando i socialisti hanno sparigliato le carte candidando l'ex-ministro della Sanità che ha gestito la lotta alla pandemia fino a un paio di settimane fa. E, con l'80% dello scrutinio, è un testa a testa tra Esquerra Republicana di Pere Aragonès e il Psc di Illa che conquistano ciascuno 33 seggi (Esquerra ne aveva 32 nel 2017). Esquerra vince la competizione interna all'indipendentismo: Junts per Catalunya infatti si collocherebbe al terzo posto con 32 seggi, in diminuzione rispetto al 2017 (erano 34). Il cosiddetto effetto Illa che i sondaggi avevano pronosticato, porta i socialisti catalani a raddoppiare la propria rappresentanza parlamentare (nel 2017 era di 17 seggi) e a diventare il primo partito in termini di voti. Ma gli indipendentisti, con la crescita della Candidatura d'Unitat Popular (Cup), partito della sinistra radicale, accreditato a 9 seggi (rispetto ai precedenti 4) rafforzano la maggioranza assoluta parlamentare, che si colloca a 68 seggi, e per la prima volta superano il 50% dei voti.

IL CROLLO

A destra dello schieramento politico, si conferma la caduta verticale di Ciutadans che cede voti a destra (Vox) e a sinistra (Psc) conquistando appena 6 seggi, quando alle elezioni del 2017 era stato il partito più votato con 36 scranni; come pure resta comprovata l'entrata in parlamento dell'estrema destra di Vox con il consistente bottino di 11 deputati, fino a sorpassare il Partido Popular che peggiora di uno il risultato del 2017 (di 4 seggi). Per quanto riguarda il partito En Comú Podem, legato a Podemos, si confermerebbero gli 8 scranni conquistati del 2017.

I NUMERI

Chiamati al voto erano oltre 5.600.000 catalani e catalane, l'1,25% in più rispetto alle elezioni del 2017. I seggi erano 9.139, 892 in più rispetto alla scorsa competizione elettorale, per consentire il voto in sicurezza sanitaria. E l'epidemia, come già in altre competizioni elettorali, ha aumentato considerevolmente il livello dell'astensione. La partecipazione al voto alle 18 di ieri era prossima al 46%, oltre 22 punti in meno rispetto alle elezioni del 2017, nelle quali però si era raggiunto un livello straordinario di partecipazione pari al 75%. Alla percentuale di votanti di queste elezioni va però aggiunto un 5% dell'elettorato, per cui complessivamente la partecipazione si dovrebbe attestare tra il 50% e il 60%. D'altronde, le elezioni del 2017 si celebrarono in una situazione del tutto eccezionale in Catalogna, con uno scontro durissimo tra unionisti e indipendentisti e una forte carica emotiva nell'indipendentismo dovuta al commissariamento delle istituzioni catalane via articolo 155 della Costituzione e all'imprigionamento e andata in esilio dei leader indipendentisti in seguito alla dichiarazione unilaterale d'indipendenza.

Col procedere dello scrutinio, con il testa a testa serrato tra socialisti e repubblicani per la prima posizione, si aprono due possibili scenari di governo. Il primo, il più probabile, è quello della conferma di un governo indipendentista, sempre che la Cup sia disponibile a sostenerlo, ma questa volta a guida repubblicana, il che faciliterebbe il dialogo con il governo spagnolo e la soluzione del conflitto catalano passando per la libertà dei leader indipendentisti in carcere. Il secondo, per il quale anche ci sarebbe la maggioranza assoluta parlamentare, configura invece un governo di sinistra, formato da socialisti, repubblicani e Comuns, la formazione catalana collegata con Podemos: è la soluzione proposta dai Comuns per superare la logica dei blocchi e replicare a livello catalano la coalizione progressista che governa il paese, col sostegno di Esquerra Republicana. Ma difficile da realizzare per i veti contrapposti di socialisti e repubblicani.

Elena Marisol Brandolini

