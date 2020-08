LE REAZIONI

UDINE «Maggiori controlli e misure più severe, fino alla castrazione chimica per chi si macchia di reati di natura sessuale». La richiesta arriva dall'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, dopo che una quindicenne veneta ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lignano la notte di Ferragosto. «Servono misure forti contro questi reati», aggiunge al cronista. Secondo lui «il preoccupante clima culturale in cui certi fenomeni si verificano è infatti segno di una mancanza totale di ogni genere di valori, sostituiti evidentemente da sballi facili e violenze gratuite. Occorre pertanto che il governo intervenga con forza e tempestività per far sì che simili reati vengano puniti con la massima durezza dalle autorità».

Il sindaco di Lignano Luca Fanotto si limita a dire che «si tratta di un episodio inqualificabile che non fa onore alla località. Nonostante siamo così severi e puntigliosi sul controllo della città, purtroppo capitano anche fatti del genere». L'assessore al Turismo e alla polizia municipale Massimo Brini ricorda «dopo che da parecchi anni a Lignano non si verificavano casi di violenza sessuale verso le donne, purtroppo questa volta è rimasta vittima una giovane quindicenne. Sono fatti spiacevoli per una località come Lignano. Purtroppo in questo periodo nonostante la presenza in loco di tante forze dell'ordine è pressoché impossibile tenere tutto il territorio sotto controllo, tanto più che questi fatti si verificano a notte inoltrata». Lui stesso ieri ha confermato l'individuazione dei tre giovanissimi stranieri: «Ora resta da vedere se la giustizia avrà la mano giustamente pesantissima nei confronti del terzetto che ha gettato discredito sulla Lignano turistica. I tre ragazzi sono stati presi grazie anche al coordinamento interforze a cui partecipa anche la polizia locale di Lignano. Il pienone cui stiamo vivendo in queste settimane a Lignano si protrarrà per tutto il mese e speriamo che il commissariato di Polizia possa rimanere aperto fino alla fine di agosto».

L'assessore alle Pari opportunità del comune di Lignano Marina Bidin parla di «un episodio che ha scosso Lignano», che pure, ricorda, è attiva sul fronte della prevenzione degli episodi di violenza: «Condanniamo ogni forma di violenza di genere, di abuso e di maltrattamento. Siamo a disposizione della giovane vittima, se avesse bisogno di supporto, e della sua famiglia».

E sull'episodio interviene anche la senatrice del Pd Tatiana Rojc: «Non possiamo chiudere gli occhi questa vera e propria sottocultura della violenza. L'allarme che viene riservato ad altri fenomeni sociali sembra svegliarsi nelle istituzioni solo quando c'è un corpo martoriato con un volto: poi il silenzio e l'inerzia nella prevenzione. Oggi stiamo vicini con discrezione alla ragazza che ha denunciato a Ferragosto. Ma è chiaro che la guerra contro questo tipo di violenza si combatte con armi spuntate».

