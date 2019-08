Cassazione, corsa a 9: c'è il veneziano Mura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nove candidati per la successione a Riccardo Fuzio, l'ex procuratore generale della Cassazione, costretto a lasciare in anticipo la magistratura dopo che la procura di Perugia lo ha iscritto nel registro degli indagati per rivelazione di segreto d'ufficio, a latere dell'inchiesta per corruzione a carico del pm Luca Palamara. Nove nomi di peso, se si considera che per l'incarico sono in corsa i pg di Roma Giovanni Salvi, di Napoli Luigi Riello, di Venezia Antonio Mura, oltre a tre avvocati generali della Suprema corte. LE DOMANDEIl...