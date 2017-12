Cassazione/2 «Coppia inaffidabile il piccolo può vivere con i nonni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ODISSEAROMA Erano stati accusati di aver lasciato la figlioletta in macchina da sola, per quattro minuti. Segnalati dai vicini di casa e poi assolti dopo la denuncia penale. Ma Gabriella Carsano e Luigi Deambrosis, che allora avevano 57 e 69 anni, furono considerati troppo anziani e inadeguati per crescere la bimba nata nel 2010. E per questo la piccola era stata tolta alla coppia di Mirabello Monferrato, per l'adozione. Ora il Pg della Cassazione Francesca Ceriani ha chiesto agli ermellini di restituire la figlia ai genitori biologici. E la...