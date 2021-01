I DATI

VENEZIA Quasi 200.000 pratiche in giacenza, per un terzo anche da marzo, con 1,2 milioni di lavoratori in attesa di pagamento. È la desolante fotografia scattata ieri da Repubblica, a proposito dei tempi (lunghi) della Cassa integrazione Covid, stando a quanto emerge dal bilancio dell'Inps. Un allarme che vale per l'Italia nel suo complesso, ma non per il Nordest, che anzi si distingue per la rapidità con cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale smaltisce le domande, finora più di 328.000 in Veneto e 44.000 in Friuli Venezia Giulia.

LE AUTORIZZAZIONI

In particolare in Veneto, secondo i dati della direzione regionale aggiornati a domenica, l'Inps ha definito 328.664 richieste di autorizzazione, fra Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e in deroga (Cigd), sia nazionale che regionale, nonché assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis), liquidati a conguaglio o con pagamento diretto. L'autorizzazione è il provvedimento con cui vengono confermati all'azienda il diritto a fruire dell'ammortizzatore sociale e la correttezza dell'istanza inviata. Ebbene, lunedì 18 gennaio risultava una giacenza di 6.118 fascicoli. Nel corso della settimana se ne sono aggiunti altri 6.453, ma ne sono anche stati evasi 6.593. Quindi nell'arco dei sette giorni, la rimanenza è scesa a 5.978, un valore che è considerato fisiologico. «C'è sempre un minimo di giacenza insopprimibile spiega il direttore Antonio Pone perché via via le aziende presentano nuove domande per i nuovi periodi di sospensione effettuati». Come si può osservare nella tabella qui sopra, ieri mattina per Cigo e Cigd il magazzino era inferiore alle richieste sopraggiunte in settimana, mentre per Fis si è accumulato l'equivalente di quindici giorni, in quanto è stato necessario aggiornare le procedure di lavorazione alla luce del decreto Ristori che ha introdotto la causale dl 137 al posto dell'ormai tradizionale Covid-19. «Questo significa sottolinea il direttore che le sedi Inps del Veneto stanno autorizzando domande di Cigo e di Cigd pervenute al massimo nei 3-4 giorni precedenti. Relativamente al Fis, stiamo lavorando domande pervenute al più qualche settimana fa. Pertanto mi sento di rassicurare che in Veneto la situazione è assolutamente sotto controllo e tranquillizzante, nonostante il flusso delle domande continui ad essere sostenuto».

I PAGAMENTI

Una tendenza analoga viene confermata anche in Friuli Venezia Giulia, pure a proposito dei pagamenti, che in Veneto sono stati finora 320.406, con un elevato ricorso alla liquidazione diretta da parte dell'Inps (tutta la Cigd, un terzo della Cigo e il 55% del Fis). Per accreditare direttamente l'importo sul conto del lavoratore, è necessario che l'azienda ricostruisca la sua posizione retributiva e comunichi il suo Iban tramite il modello Sr41, per cui ha tempo fino al termine del mese successivo a quello in cui si conclude il periodo di sospensione autorizzato. Il 18 gennaio risultava una giacenza di 3.169 pratiche. Nel corso della settimana se ne sono aggiunte altre 9.095, ma ne sono anche state smaltite 9.189. Dunque nel giro di sette giorni, il deposito è calato a 3.075. «Si tratta di Sr41 arrivati uno o due giorni prima rimarca Pone e per le prime 48 ore non sono lavorabili, perché trasmessi in automatico alla Rete interbancaria per controllare la corrispondenza di ogni singolo Iban a quello specifico lavoratore, al fine di prevenire pagamenti indebiti. Ciò significa che i pagamenti sono effettuati praticamente in tempo reale, nel giro di 3-4 giorni al massimo». Non è un caso che, ancora a settembre, a Nordest sia stata sciolta la task-force istituita per la gestione dell'emergenza: non serve più.

Angela Pederiva

