VENEZIA La Regione Veneto denuncia: pochi i 99 milioni stanziati dal governo per la cassa integrazione in deroga, i contributi a pioggia sono inutili, Nordest penalizzato.

«Lo avevo detto venti giorni fa: i contributi a pioggia sono spot elettorali che penalizzano le Regioni più colpite dall'emergenza ed elargiscono in maniera irresponsabile risorse per mero tornaconto elettorale», l'attacco di Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto. «Non ci siamo, se questo è il buongiorno, credo che come sempre accade dovremo combattere non solo contro un virus, ma anche contro la modalità tipica della sinistra e dei grillini che per paura di perdere i voti del Sud distribuisce come le briciole ai piccioni le già esigue risorse a disposizione - avverte l'assessore -. Siamo in una situazione del tutto emergenziale e che per la prima volta investe le regioni traino dell'economia italiana: Lombardia, Veneto ed Emilia. Ora, con tutto il rispetto per le altre regioni del Sud, ma che non mi sembra abbiano subìto gli stessi contraccolpi economici del Veneto, se oggi non aiutiamo poderosamente il Nord lo scenario, che già è catastrofico di per sé, diventerà un'ecatombe. Non parlo solo dei decessi da Covid, parlo dell'ecatombe delle imprese, cioè delle famiglie, e del sistema socio-economico territoriale. Se il governo pensa di intervenire così è bene che sappia subito che non solo non siamo d'accordo, ma non accetteremo di essere trattati come una Regione di serie B. Perché il Veneto, come la Lombardia e l'Emilia Romagna, è il cuore della produttività di questo Paese, sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista occupazionale. Se poi facciamo il paio con quello che ha detto il ministro Provenzano, delle due l'una: o ha ragione lui e nel meridione ci sono molte risorse che lavorano in nero, e allora non possiamo dare i contributi per la Cig in deroga, oppure il Ministro ha detto una castroneria per tornaconto elettorale».

Per Marcato «il governo deve prendere in mano una situazione esageratamente grave e deve interfacciarsi con i territori che più di tutti stanno soffrendo. È scandaloso che al Veneto vengano riconosciute risorse inferiori alle Regioni che stanno subendo meno la crisi da un punto di vista imprenditoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

