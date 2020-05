IL CASO

ROMA Un tempo si diceva: meglio pochi, maledetti e subito. Stavolta è andata peggio: restano pochi e maledetti visto che la colpa è della pandemia mondiale di Covid, ma altro che subito: per l'80% degli aventi diritto i soldi della cassa integrazione in deroga non sono ancora arrivati. Niente, nemmeno un euro. L'Inps, che deve materialmente erogare gli assegni (salvo anticipo del datore di lavoro), se l'è presa con le Regioni che avrebbero mandato in ritardo le richieste; le Regioni hanno protestato evidenziando le date di invio e hanno comunque chiesto di non fare di tutt'erba un fascio; la promessa del governo dell'erogazione per tutti entro fine aprile è saltata. In mezzo a questo rimpallo di responsabilità restano loro, i lavoratori senza soldi e senza lavoro. Forse gli assegni arriveranno a fine maggio. Lo stesso Inps fa sapere che su circa 305.000 domande pervenute per una platea di 641.000 lavoratori, solo poco più di 121.000 persone (57.000 aziende) al 7 maggio ha ricevuto l'indennità. I conti però secondo i sindacati non tornano: sarebbero circa mezzo milione le domande arrivate alle Regioni per una platea di un milione e trecentomila lavoratori.

Ora dal governo arriva un'altra promessa: semplificheremo le procedure. «Già nel prossimo decreto-legge di sostegno all'economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori» ha detto il premier Conte. Dopo il vertice con gli assessori regionali, il presidente dell'Inps e il direttore dell'Abi, l'altro giorno la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato un tavolo tecnico per «trovare specifiche soluzioni che migliorino i processi». Si è già tenuta una prima riunione, la prossima ci sarà a giorni.

IL NUOVO MECCANISMO

Si interverrà sul timing, che diventa più serrato: il datore di lavoro «che non anticipa il trattamento» potrà fare richiesta all'Inps di pagamento diretto della prestazione, entro il 20 del mese successivo l'Inps autorizzerà la domanda, disponendo il pagamento entro la fine dello stesso mese. Uno degli intoppi - secondo quanto riferito dal presidente Inps, Pasquale Tridico - è che molte richieste riportano un codice Iban errato. L'Inps ha deciso che in questi casi farà un bonifico domiciliato alle Poste. Poi avviserà il lavoratore con un sms, il quale quindi potrà recarsi allo sportello e ritirare i soldi.

Nel frattempo dovrebbe entrare a regime la convenzione con l'Abi che di fatto non rende più indispensabile la presentazione del modello SR41 (che contiene i dati del dipendente in cig, compreso l'Iban, ed è inviato dalle aziende all'Inps dopo l'autorizzazione delle Regione) per ottenere l'anticipo del trattamento di integrazione salariale in deroga da parte delle banche. Basta una semplice dichiarazione firmata da azienda e lavoratore. «Nella fase 2 è molto probabile che a chiedere la cig in deroga siano tante aziende che l'hanno chiesta anche nella fase 1. In questi casi le Regioni, avendo già analizzato i requisiti, potrebbero semplicemente autorizzare una proroga» propone Cristina Grieco, coordinatrice degli assessori al lavoro e titolare della Toscana, una delle prime a inviare tutte le richieste all'Inps. Grieco tiene comunque a sottolineare di aver «trovato ingeneroso e inopportuno che l'Inps abbia parlato di imbuto Regioni». Dal sindacato intanto parte il pressing: «Riteniamo necessario intervenire per superare i ritardi che si stanno accumulando sia per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione sia per l'erogazione degli anticipi da parte del sistema bancario sia per l'azione delle Regioni in riferimento alla cassa in deroga» hanno scritto i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, in una lettera inviata ieri al premier, per chiedere un incontro sulla vicenda. «Il ritardo nel pagamento della cassa integrazione sta creando situazioni di preoccupante disagio sociale» dice Barbagallo. Che avverte: «Non siamo interessati a un maquillage della modulistica, ma all'impegno del nostro Istituto Previdenziale che entro una settimana deve pagare tutti i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro e che confidano in questo concreto sostegno. E se i conti non son pronti, che si dia almeno un acconto, subito».

Giusy Franzese

