IL DELITTO

ROMA Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve «urgentemente» riferire sugli ultimi sviluppi del caso Regeni. L'invito al premier - istituzionale ma perentorio - è del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del giovane ricercatore morto in Egitto nel 2016, e arriva all'indomani del via libera del nostro Paese alla vendita di due navi da guerra al governo di Abdel Fattah Al-Sisi.

L'accordo commerciale con uno Stato che non sempre è apparso collaborativo nel far luce sull'uccisione del giovane triestino è suonato come uno scandalo alla sua famiglia: «Ci sentiamo traditi» hanno commentato i genitori di Giulio dalle colonne di Repubblica. Per il presidente della commissione Erasmo Palazzotto (di Sinistra Italiana, ma tutto l'ufficio di presidenza è stato d'accordo) non ha senso allora proseguire i lavori di inchiesta se prima Conte non fa chiarezza sulla linea di Palazzo Chigi: l'audizione, scrive infatti, «è preliminare, sotto il profilo politico e istituzionale, al proseguimento di ogni altra attività di indagine» specie dopo «la sua recente interlocuzione diretta con il presidente della Repubblica Araba d'Egitto».

IL DIALOGO

Conte e Al-Sisi si sono sentiti al telefono nella giornata di domenica. L'Egitto è al momento uno dei più importanti acquirenti di materiale bellico per l'Italia; le due fregate Fremm - un affare da 1,2 miliardi di euro - erano state realizzate in Italia da Fincantieri che attendeva appunto il via libera da parte di Palazzo Chigi per l'esportazione. Ma se il premier italiano nella nota che dava conto della telefonata citava «la collaborazione giudiziaria con particolare riferimento al caso Regeni», nel parallelo comunicato del Cairo il nome di Giulio non appariva affatto. Da qui la rabbia della famiglia del giovane: «Siamo offesi e indignati», hanno detto ancora Claudio e Paola Regeni.

«È comprensibile lo sdegno della famiglia - ha commentato l'europarlamentare S&D Giuliano Pisapia - È l'ennesimo errore e l'ennesima occasione persa. Gli italiani sono stanchi delle innumerevoli promesse non rispettate dalle autorità egiziane». E questo, aggiunge l'ex sindaco di Milano, vale anche per Patrick Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato al Cairo e da allora in carcere.

Dal punto di vista giudiziario la situazione sembra sostanzialmente ferma. In Procura di Roma è aperto un fascicolo per sequestro di persona e risultano indagati in cinque, tra cui membri degli apparati di sicurezza egiziani.

