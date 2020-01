L'INCHIESTA

VENEZIA Richiesta di archiviazione per il salvataggio di 49 migranti da parte della Mare Jonio. A presentarla è stata la Procura di Agrigento nei confronti del veneto Luca Casarini e del siciliano Pietro Marrone, rispettivamente capo della missione e comandante della nave che il 18 marzo 2019 soccorse un barcone al largo della Libia e fece quindi rotta su Lampedusa. «Accogliamo questa notizia con soddisfazione ma ne eravamo sicuri: solo la logica perversa di qualche politicante ha trasformato il soccorso in mare in un possibile reato», commentano i due indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare, anche se la decisione sul loro proscioglimento spetterà ora al giudice per le indagini preliminari.

I FATTI

Dopo aver ignorato l'alt, intimato da un'imbarcazione della Guardia di finanza, l'organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans aveva accompagnato in Italia uomini e minori non accompagnati, in precarie condizioni fisiche, provenienti da Camerun, Gambia, Guinea, Nigeria, Senegal e Benin. Sotto inchiesta per primo era finito il trapanese Marrone. Durante l'interrogatorio come persona informata sui fatti, aveva però reso dichiarazioni indizianti verso se stesso anche Casarini, nato a Mestre e già attivista a Padova, ex leader dei centri sociali del Nordest, tanto che il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto trevigiano Cecilia Baravelli avevano interrotto l'esame e iscritto pure lui sul registro degli indagati.

Tuttavia dopo aver ascoltato i testimoni, fatto perquisire la Mare Jonio, acquisito i video girati a bordo ed analizzato le comunicazioni con le autorità, evidentemente gli inquirenti hanno ritenuto che non sussistano elementi sufficienti per sostenere l'accusa nei confronti del capo e del comandante, al punto da chiedere al gip di archiviare il caso.

LE REAZIONI

Ora bisognerà aspettare la valutazione del giudice. Ma non solo per questo singolo episodio, secondo Casarini e Marrone: «Adesso attendiamo con fiducia che anche gli altri due comandanti e capimissione di Mediterranea, ancora sotto indagini per aver fatto quello che abbiamo fatto noi, siano completamente prosciolti». L'ex assessore veneziano Beppe Caccia e il comandante Massimiliano Napolitano sono indagati per il salvataggio del 9 maggio effettuato sempre dalla Mare Jonio, mentre il capitano Tommaso Stella e il capomissione Erasmo Palazzotto devono rispondere dell'intervento svolto con la barca a vela Alex il 4 luglio.

I due mezzi sono ancora sotto sequestro e la Ong sta attendendo il verdetto del Tar del Lazio contro l'applicazione del decreto Salvini, emesso quando appunto la Lega stava a Palazzo Chigi con il Movimento 5 Stelle. «Era stata la prima volta rimarca Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans in cui una nave della società civile era entrata in porto seguendo il diritto e non avendo paura delle minacce. L'alt delle Fiamme Gialle? Ricordo semplicemente che quell'ordine era incompatibile con il dovere di un comandante di mettere in sicurezza dell'equipaggio come priorità. Chi diede quell'ordine alla Guardia di finanza?». Caccia però punta il dito pure contro l'esecutivo giallorosso in carica: «Il governo attuale sarebbe potuto intervenire per il dissequestro fin dal suo insediamento, ritirando in autotutela i provvedimenti, ma non ha mosso un dito. E in mare ci sarebbe, in questo momento, disperato bisogno di una nave di soccorso civile in più».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA