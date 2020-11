L'INCHIESTA

PADOVA L'aggressione all'avvocato Piero Longo, avvenuta la sera del 30 settembre nell'androne d'ingresso della sua abitazione in pieno centro storico a Padova, si è arricchita di un nuovo filone di indagini. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati proprio l'ex senatore di Forza Italia, per il reato di atti sessuali ai danni di una minorenne. La presunta vittima, sarebbe Rosanna C., oggi ha 31 anni, e finita anche lei indagata per l'agguato al noto legale. La giovane avrebbe raccontato alla coppia di amici, Luca Zanon l'elettricista e Silvia Maran la commercialista, di essere stata abusata all'età di 14 anni dall'avvocato Longo. Questo il movente, tanto da spingere i due amanti a pestare brutalmente l'avvocato.

LA PRESCRIZIONE

Indagare l'ex senatore è stato un atto dovuto, fa sapere la Procura, anche perchè se avesse commesso il reato, ed è tutto da dimostrare, è già prescritto essendo trascorsi diciassette anni. Nelle prossime ore la Procura andrà a chiedere al Gip l'archiviazione del fascicolo. E del resto Piero Longo, difeso dall'amico e avvocato Niccolò Ghedini, già nei giorni scorsi ha presentato denuncia per diffamazione nei confronti di Zanon e Maran per le dichiarazioni rilasciate dai due in merito a un suo presunto abuso sessuale ai danni di Rosanna C. Inoltre, già nella giornata di ieri, Longo si è recato in Procura per rappresentare, si legge in una nota stampa dello studio Ghedini-Longo, l'assoluta inconsistenza e infondatezza di ogni ipotetico illecito, che per altro non è neppure cristallizzato in un capo di incolpazione. Si tratta in realtà di una iscrizione quale atto dovuto, correlata a dichiarazione de relato rilasciate dai suoi aggressori, non confermate in alcun modo dalla diretta interessata. È evidente dunque che ogni ipotesi nei suoi confronti non potrà che essere rapidamente archiviata per insussistenza dei fatti, e che di contro si procederà per i gravi reati commessi a suo danno. Nella ordinanza di convalida dell'arresto della coppia, del 3 ottobre firmata dal Gip Claudio Marassi, è riportato il racconto di un testimone oculare, che quella sera ha sentito urlare all'elettricista una grave accusa contro Longo: «Sei un bastardo, è abuso di minore». I due avrebbero poi detto agli inquirenti di come la loro amica abbia avuto una relazione con Longo fino a quando ha compiuto 26 anni. La giovane invece davanti agli investigatori si è sempre avvalsa della facoltà di non rispondere, e non è stata lei a raccontare di Longo, ma solo la coppia di aggressori. Il papà della ragazza, sentito per quattro ore la scorsa settimana dalla Procura, ha dichiarato: «Mia figlia è brava e intelligente. Quando era piccola viveva con la madre, ma non mi risulta abbia mai presentato denuncia contro l'avvocato Longo». Pietro Someda, legale della giovane, non ha voluto commentare. Così come il diretto interessato Piero Longo: «Non ho nulla da dire» ha dichiarato dal citofono della sua abitazione.

I LEGALI

Ha parlato invece l'avvocato Ghedini: «È stato lo stesso avvocato Longo a denunciare tempestivamente alla Procura le diffamatorie dichiarazioni di quegli stessi aggressori che, a dire del consulente tecnico medico Zancaner, avrebbero commesso proprio nei confronti di Longo un tentato omicidio con gravissimi danni fisici». E ancora: «Aggressori che - ha sottolineato Ghedini - pur nella libertà della scelta della linea defensionale e che incredibilmente nonostante l'estrema gravità della condotta sono stati lasciati in libertà dall'Autorità Giudiziaria, stanno evidentemente tentando di giustificare atti di eccezionale violenza e pericolosità con dichiarazioni assurde ed inverosimili». Immediata la risposta del difensore di Silvia Maran, la legale Claudia Bagattin: «Si tratta di opinabili esternazioni rispetto a una vicenda, il cui compiuto accertamento è di competenza dell'Autorità Giudiziaria».

Marco Aldighieri

