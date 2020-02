IL FOCUS

ROMA Fentanyl e suoi derivati: l'Aula della Camera ne ha discusso ieri e ha approvato all'unanimità (484 sì, un astenuto, nessun voto contrario) la mozione della maggioranza che impegna il Governo al contrasto della diffusione del potentissimo farmaco antidolorifico, che ha causato migliaia di morti in America e spaventa molto anche l'Italia. «Sono felice di questo risultato - afferma Angela Ianaro (M5S), prima firmataria del documento e componente della commissione Affari sociali - Ora, Parlamento e Governo saranno alleati per fare il possibile affinché il consumo improprio del Fentanyl e dei suoi derivati non diventi anche in Italia, come è già negli Stati Uniti, un vero allarme sociale, soprattutto tra i più giovani».

LO CHEF

A riportare l'attenzione su queste droghe acquistabili anche sul web, è stato un caso di cronaca: la morte dello chef italiano trapiantato a New York, Andrea Zamperoni, trovato senza vita in una stanza d'albergo, ennesima vittima degli oppioidi sintetici. Negli Usa, la questione viene ormai trattata come una vera epidemia, e ora anche il Parlamento italiano ha deciso di intervenire per cercare di limitare i danni. Anche perché i morti per eccesso di queste sostanze, negli Stati Uniti, sono migliaia. E nel nostro paese ne sarebbero stati accertati almeno tre. Inoltre si tratta di sostanze che non sono tracciate né contenute nelle tabelle del Testo unico stupefacenti, Dpr 309/90, e quindi anche se viene consegnata a domicilio non è considerata droga, almeno dal punto di vista giuridico.

A comunicare quanto l'uso di queste sostanze sia pericoloso è stato l'istituto superiore di sanità che, il 21 febbraio 2019, ha ricevuto una segnalazione da parte del Nas dei carabinieri di Roma che hanno sequestrato un plico postale e una bustina trasparente contente 12,27 grammi di polvere bianca. Le analisi hanno portato all'individuazione per la prima volta in Italia di due molecole appartenenti al gruppo del Fentanyl. A metà dello scorso anno, poi, il ministero della Salute ha rilanciato l'allarme e ha scritto a forze dell'ordine, Dipartimenti anti droga, Assessorati regionali alla sanità, per avvertire della «diffusione delle sostanze psicoattive in Italia».

Altri farmaci simili sono stati successivamente trovati a Milano e ancora a Udine, dove è stato recuperato un blister del farmaco Abstral abbandonato sul pavimento di un locale. Principio attivo, l'Ossicodone un altro analgesico oppioide commercializzato dentro molti farmaci e Fentanyl. Sempre a marzo a Roma è stata sequestrata una compressa di colore rosa e un frammento di compressa di colore bianco, contenenti ossicodone.

A preoccupare più di ogni altra cosa è l'abitudine a mixare le sostanze. Non solo Fentanyl, ma anche benzodiazepine (sonniferi) e psicofarmaci con oppioidi. Altri cocktail a base di psicostimolanti con metanfetamine e oppiodi.

OVERDOSE

Sulle 70 mila overdose totali registrate all'anno in Usa, almeno 30 mila sono collegate agli oppioidi, secondo i dati del Centre for Disease control and prevention (Cdc). Con una differenza importante, che, al contrario delle altre droghe come l'eroina o la cocaina, si entra in contatto con queste sostanze in maniera legale. Bastano le prescrizioni dei medici. Si diventa dipendenti senza rendersene conto e, davanti all'astinenza che la sostanza provoca, si passa all'acquisto su internet, con pasticche di importazione cinese. Un mercato a molti zeri che il 2 agosto scorso ha visto il Fentanyl entrare anche nella battaglia geopolitica tra colossi mondiali per la guerra dei dazi, evidenziando quanti interessi ci girino intorno.

Cristiana Mangani

