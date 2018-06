Caso emissioni, arrestato l'ad di Audi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Non si placa la bufera sul diesel e questo è un grosso problema per tutta l'industria dell'auto, soprattutto quella europea. Il propulsore a gasolio ha infatti ancora un ruolo determinante nella produzione e l'uscita da questo tipo di motorizzazione dovrebbe essere progressiva per non mettere in crisi gli apparati industriali. Ieri solo l'ultimo anello di una serie di eventi che ormai accadono, ma una scossa importante visto lo spessore del personaggio. La procura di Monaco di Baviera, che insieme ad altre sta indagando in...