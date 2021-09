Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MISSIONEPAVIA Nella villetta di Travacò Siccomario è rimasto solo Or Nirko, lo zio di Eitan. All'ora di pranzo si fa vivo con un messaggio: «Mia moglie è partita ieri sera, è già in Israele». Obiettivo di Aya Biran, zia paterna affidataria del bimbo di sei anni unico sopravvissuto al disastro della funivia del Mottarone, è «riportare Eitan a casa sua in modo pacifico e senza ritardi». E il suo rientro in Italia «deve avvenire...