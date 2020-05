LE POLEMICHE

ROMA Disponibile a riferire in commissione Antimafia e in Parlamento, anche se non per parlare del caso Di Matteo ma della lotta alla mafia, dell'operato del governo per debellare la criminalità organizzata. Alfonso Bonafede ha intenzione di ribadire il suo punto di vista sulle polemiche legate alla mancata nomina a capo del Dap del magistrato ma in ogni caso apre alle richieste del centrodestra. Perché è vero che Italia Viva ha frenato sull'ipotesi di presentare una mozione di sfiducia al Guardasigilli («Oggi nessuno lo tocchi, in gioco c'è la separazione dei poteri», dice il capogruppo renziano al Senato, Faraone) nel mirino da tempo soprattutto per la riforma della prescrizione, ma gli inviti affinché il responsabile di via Arenula fornisca chiarimenti sulla vicenda delle pressioni dei boss arriva non solo dagli alleati della maggioranza ma anche all'interno del Movimento 5 stelle. Il Quirinale resta fuori da questa sgradevole polemica che del resto non ricade sotto la competenza del Csm e del suo presidente. Una querelle che riguarda i rapporti tra un singolo magistrato, seppur membro del Csm, e il governo che si occupa del Dap. E resta fuori anche l'Anm che non vuole essere trascinata nell'agone politico anche se da più parti il comportamento di Di Matteo viene censurato. Ma il caso è destinato ad accendere ancora gli animi in Parlamento. Salvini è un po' isolato nella battaglia tra i due giustizialisti («La Lega andrà avanti anche da sola», dice), considerato anche che FI non è sulle barricate, ma il Pd è preoccupato («Più che altro perchè se le istituzioni si dividono la mafia è contenta», osserva il dem Mirabelli) e il M5s teme trappole a palazzo Madama.

IL CONFRONTO

In M5s è in corso un vero e proprio psicodramma, con il capo politico Crimi impegnato, con le sue doti diplomatiche, a mediare. All'attacco ci sono gli ortodossi. Come il presidente della Commissione Antimafia Morra. Come l'ex ministro Lezzi e tutti quei parlamentari che vogliono mantenere il magistrato nel pantheon del Movimento. Prima il veto di Renzi, poi quello di Salvini: per questo motivo raccontano fonti pentastellate - «Di Matteo non è diventato ministro». La delusione del magistrato era nota da tempo nel Movimento. Ma quelle sue accuse rivolte a Bonafede, le pressioni da parte dei boss come giustificazione alla mancata nomina al Dap, hanno spaccato i grillini e infuocato le chat di deputati e senatori. Opinione pressoché unanime è che si sia trattato di uno sgarbo istituzionale, tuttavia non è solo l'ex M5s Giarrusso («Questo sarebbe un ministro valido? Ma veramente non ci vergogniamo di 376 mafiosi scarcerati in due mesi, nell'inerzia del ministro e grazie alla circolare 21 del Dap?») a rivolgere critiche a Bonafede.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA