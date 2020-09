LA SCOMPARSA

TERNI Nuovo colpo di scena nel caso della scomparsa di Barbara Corvi, la 35enne di Montecampano di Amelia di cui non si hanno più notizie dal 27 ottobre 2009. Dopo la recente riapertura delle indagini da parte della procura di Terni, risulterebbero indagati il marito e il cognato della donna, Roberto e Maurizio Lo Giudice. Nei loro confronti sarebbero stati ipotizzati i reati di omicidio e occultamento di cadavere. A rivelarlo è stata mercoledì sera la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto?

«Siamo in una fase istruttoria molto delicata» si è limitato a dire il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori. La vicenda della Corvi era tornata sotto i riflettori lo scorso luglio, dopo la riapertura del fascicolo a 11 anni dalla scomparsa della donna. La notizia delle nuove indagini si era diffusa in occasione dell'interrogatorio di un pentito di ndrangheta che vive in provincia di La Spezia. Ora la famiglia di Barbara spera che venga fatta piena luce sul destino della donna. «No comment» in merito all'identità degli indagati, ma soddisfazione «per gli ultimi sviluppi investigativi» sono stati espressi dall'avvocato Giulio Vasaturo, legale dei congiunti di Barbara Corvi.

