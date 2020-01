L'ESPERTA

VENEZIA «Partiamo da un concetto fondamentale. I casi dei falsi testimoni non devono assolutamente alimentare il negazionismo, che va condannato fermamente. L'Olocausto è esistito ed è stato un orrore». È questa la premessa della storica Frida Bertolini, mestrina, grande esperta del tema. Laureata all'università di Bologna, è un'insegnante e dottore di ricerca proprio sulla storia della Shoah. Ha pubblicato due libri sul tema dei falsi testimoni. Il primo nel 2010 (Contrabbandieri di verità, la Shoah e la sindrome dei falsi ricordi) e il secondo nel 2016 (Gli inganni della memoria: testimonianza, falsificazioni, negazioni). È una persona qualificata, quindi, per parlare del fenomeno in questione.

«Per fortuna - spiega - i casi del genere sono molto rari. In Italia quello presunto di questo signor Artale, se fosse confermato, è il primo che sento. Nei miei libri mi sono occupata del caso più celebre, quello dello svizzero Binjamin Wilkomirski, che dichiarandosi sopravvissuto aveva ottenuto moltissimo credito ed era diventato un portabandiera dei bambini sopravvissuti all'Olocausto. Poi ricordo uno spagnolo, anche lui finto, sopravvissuto, e una particolare storia di due americani. Una signora era stata realmente imprigionato nel campo di concentramento ma all'interno dei suoi racconti c'erano molti elementi falsi. Anche uomo era stato detenuto ma si era inventato una storia romanzata per renderla più appetibile, raccontando per esempio di aver conosciuto la propria moglie nel lager con cui si lanciava le mele da una parte all'altra della rete del campo».

LE MOTIVAZIONI

«Non conosco il signor Artale e quindi non posso esprimere giudizi su questa situazione - prosegue Frida Bertolini - ma in generale so che in queste persone ci sono dinamiche psicologiche molto particolari da analizzare. Ciò che mi viene da dire, quindi, è che i testimoni giocano un ruolo fondamentale e i loro racconti sono sempre molto importanti, ma bisogna fare riferimento soprattutto ai documenti e agli storici che li analizzano».

LE REAZIONI

L'insegnante mestrina conosce bene anche le reazioni provocate dagli smascheramenti. «La prima reazione è sempre quella di difendere un testimone, perché ha quasi sempre un'area di intoccabile. Si fa fatica a fare questo lavoro di verifica e c'è diffidenza nei confronti di chi prova a smascherare certe storie, ma per rispetto della Storia e dei veri testimoni è doveroso farlo. In ogni caso spesso i loro intenti sono positivi: non vanno messi sullo stesso piano dei negazionisti perché loro vogliono dare un messaggio positivo. Il loro è un obiettivo contrario. Per fortuna - conclude - quello dei falsi testimoni è un fenomeno raro. Si contano sulle dita di una mano e non dobbiamo diventare diffidenti di tutti all'improvviso».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA