Caserta, scoperti i furbetti della Reggia «In pizzeria invece di fare la guardia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCANDALONAPOLI Era il marzo del 2016 quando i dipendenti della Reggia di Caserta finivano in prima pagina, per aver attaccato l'allora neo direttore Mauro Felicori «colpevole di lavorare troppo» e «di trattenersi oltre l'orario d'ufficio». A due anni di distanza, i custodi del monumento finiscono di nuovo alla ribalta delle cronache per aver fatto l'esatto contrario. Sei dei 140 vigilanti della Reggia di Caserta sono accusati di «non lavorare». O, perlomeno, nei periodi monitorati dalla polizia, di essersi sistematicamente allontanati...