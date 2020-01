Casellati: «Un fatto intollerabile» Il patriarca: «No alla violenza»

VENEZIA Numerose le prese di posizione contro l'aggressione fascista subita la notte di San Silvestro dal coordinatore nazionale di Mdp Articolo Uno, Arturo Scotto. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, già prefetto di Venezia, esprime «una forte condanna contro qualsiasi comportamento violento e rigurgito antisemita» e ammonisce: «Occorre agire con fermezza e determinazione per contrastare e isolare tutte le manifestazioni di odio e razzismo ed estremismi che non possono essere in alcun modo tollerati in una società civile e sui quali non si deve tacere ma trovare sempre il coraggio di denunciare». La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati definisce l'aggressione all'ex deputato «un fatto intollerabile per un Paese civile e democratico. Un episodio sconcertante che va isolato e condannato fermamente anche per scongiurare il rischio che possa diventare spaventosa normalità». Il patriarca Francesco Moraglia: «Venezia è da sempre e vuole rimanere città di pace e di libertà, accogliente verso tutti, amante della giustizia e del bene comune e perciò refrattaria e contraria ad ogni tipo e richiamo (vecchio e nuovo) di violenza, discriminazione e intolleranza che si rifanno a spregevoli forme ideologiche». E il deputato del Pd Emanuele Fiano: «Voi dite che i fascistelli sono quattro gatti? Sono sempre troppi».

Alvise Sperandio

