Case vacanza, un'estate in nero: è irregolare il 50% degli affitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVASIONE FISCALEROMA Un'estate in nero è quella che emerge dal piano straordinario dei controlli (oltre 36mila) svolti dalla Guardia di finanza a partire da metà giugno: irregolare il 50% delle case vacanza, 4.126 venditori abusivi individuati, 3.123 lavoratori senza contratto, 29milioni di articoli contraffatti sequestrati (380mila al giorno in media).GLI AFFITTIL'illegalità, dunque, non va in vacanza, anzi si accentua nel periodo delle ferie estive. Anche quest'estate sotto la lente d'ingrandimento delle Fiamme Gialle sono finiti i...