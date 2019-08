Case popolari, al setaccio i redditi Isee già presentati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Nell'immensa galassia di dichiarazione dei redditi e comunicazione Isee Erp che l'Ater di Venezia si trova a fronteggiare in questi giorni di agosto, ci sono un migliaio di dichiarazione Isee che non sono chiare. Mancano di alcuni punti, sono compilate in maniera sbagliata o nemmeno sono state redatte. Sono, in pratica, un migliaio di posizione da approfondire: il che non vuol dire che si tratti solamente di furbetti. Potrebbero esserci casi di anziani che non sono stati in grado di fare un'adeguata rendicontazione della propria...