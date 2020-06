L'INDAGINE

VENEZIA A pochi giorni dalla riapertura delle case di riposo alle visite dei familiari arriva l'ultimo rilevamento svolto sugli ospiti e sul personale che svela Rsa libere dal virus in Polesine e strutture ancora coinvolte tra l'Alto Vicentino e la zona del Veronese. Ricordiamo che le case di riposo venete sono state precluse a chi arrivava dall'esterno lo scorso 8 marzo e la Regione Veneto ha dato il via libera alle visite proprio dai primi di giugno per quelle strutture che ritengono di poterlo fare in sicurezza. In pratica la Regione ha fornito le linee guida, ma poi spetta alla direzione delle Rsa organizzare i contatti con le famiglie degli anziani.

L'ultima fotografia del 2 giugno sullo stato di salute di queste strutture svela che ci sono aree felici a zero contagi, come avviene nell'Ulss 5 Polesana, e zone ancora a rischio, specie nell'Ulss 7 Pedemontana, dove la percentuale dei pazienti positivi è dell'11,7%.

I dati complessivi confrontati con i numeri dell'ultima indagine risalente allo scorso 16 maggio, parlano di un calo del 2% dei contagi tra gli ospiti, che tradotto in cifre significa che sono diminuiti di 652 unità le persone positive, mentre per quanto riguarda gli operatori si ha una contrazione pari all'1% con 308 positivi in meno.

GLI OSPITI

I controlli hanno coinvolto quasi la totalità degli ospiti e del personale di 331 strutture accolte in Veneto per complessivi 31.656 anziani, dei quali 27.002 sono stati sottoposti a test rapido, mentre su 31.324 ospiti è stato effettuato anche il tampone. Gli ospiti ancora positivi al Covid-19 sono 757, dei quali 80 ricoverati in ospedale. Si va da zero casi dell'Ulss 5 Polesana, ai 445 dell'Ulss 7 Pedemontana che riguarda la zona dell'Alto Vicentino. Seguono per numero di contagi l'Ulss 9 Scaligera con 185 casi, l'Ulss 8 Berica che si ferma a 44 positivi e ll'Ulss 1 Dolomiti a quota 35. Le strutture di tutte le altre aree contano pochi casi di positività. A dare uno spaccato più chiaro sono comunque le percentuali sul totale degli ospiti: infatti, come detto l'Ulss 7 Pedemontana ha l'11,7% dei propri anziani ancora positivo al Coronavirus, l'Ulss 9 della zona del Veronese è al 3,6%, l'Ulss 4 del Veneto Orientale è all'1,7%, l'Ulss 1 Dolomiti all'1,6%, mentre tutte le altre aziende sanitarie venete sono con numeri inferiori all'1%.

OPERATORI

La situazione degli ospiti si rispecchia anche sugli operatori. Nelle 331 Rsa venete l'1% dei 31.247 operatori è risultato positivo al tampone, e ci sono stati 308 casi in meno rispetto alla rilevazione del 16 maggio. Anche qui nello specifico i numeri più alti si sono avuti dell'Ulss 7 con 205 positivi tra il personale (pari al 6,3% del totale degli operatori), seguita dall'Ulss 9 Scaligera con 106 casi (pari al 1,9%), dall'Ulss 1 Dolomiti ferma a 10 (0,5%), dalle Ulss 2 e 8 entrambe con 9 casi (0,2%) e via di seguito fino ad arrivare allo zero dell'Ulss 5. Quindi nell'area del Polesine le case di riposo sono libere dal Coronavirus in quanto nessun anziano e nessun operatore è risultato positivo al tampone.

DECESSI

Rimane poi il capitolo degli anziani deceduti che al 2 giugno erano complessivamente 810 dall'inizio dell'epidemia. Sul caso dei contagi e dei decessi nelle case di riposo è stata chiesta anche una commissione regionale d'inchiesta, mentre le procure, a seguito degli esposti presentati dai familiari delle vittime, stanno indagando sulle strutture dove si è verificato il maggior numero di morti.

Raffaella Ianuale

