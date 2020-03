L'ALLARME

VENEZIA Riflettori puntati su 200 case di riposo, con i loro 30.000 ospiti e 20.000 lavoratori. Ad accenderli è stato ieri il confronto, in videoconferenza, tra la Regione e Cgil, Cisl e Uil. «Sappiamo che le persone più anziane e più fragili sono quelle maggiormente esposte al rischio di contagio», ha detto l'assessore Manuela Lanzarin, convenendo con i sindacati sulla necessità di intervenire sulle strutture diventate incubatrici di Covid-19 in varie zone del Veneto.

LE RICHIESTE

Da settimane le organizzazioni sindacali denunciano situazioni-limite, com'è quella di Merlara, ma anche altre, meno estreme ma ugualmente preoccupanti. Di qui le richieste formulate dai segretari regionali Christian Ferrari, Gianfranco Refosco e Gerardo Colamarco: «Abbiamo proposto alla Regione di attivare un confronto strutturale e permanente tra sindacato confederale e struttura regionale per affrontare e risolvere i tanti aspetti problematici e urgenti che si stanno evidenziando in questa straordinaria fase emergenziale. Rischiano di esplodere in fenomeni di contagio incontrollato, con gravi rischi e ricadute sanitarie per ospiti e lavoratori: sia quelli che si occupano degli aspetti sanitari, sia quelli addetti a servizi come la ristorazione e le pulizie».

I PROVVEDIMENTI

L'assessore Lanzarin ha annunciato una serie di provvedimenti. Innanzi tutto l'estensione del tampone, con priorità nei confronti dei lavoratori delle case di riposo e della sanità. Poi l'impegno al reperimento dei dispositivi di protezione individuale, a norma di legge, pur con le note difficoltà di approvvigionamento sui mercati internazionali. Quindi l'avvio di una procedura che prevede l'ingresso dei nuovi ospiti solo dopo lo svolgimento del tampone. Infine lo sblocco degli esami, tra il 25 marzo e il 26 aprile, per conferire la qualifica a circa 400 nuovi operatori socio-sanitari e rafforzare così gli organici. «Gli allievi che si diplomeranno in questa sessione telematica ha spiegato la titolare della Sanità insieme alla collega Elena Donazzan (Formazione) riceveranno da subito un attestato provvisorio, valido a tutti gli effetti, che consentirà loro di poter essere assunti da Ipab, Csa, strutture assistenziali accreditate o autorizzate».

I DEM

Sulla questione è intervenuto anche il Partito Democratico in Consiglio regionale, anticipando la proposta di maggiori stanziamenti in occasione della prossima variazione di bilancio. Chiede il capogruppo Stefano Fracasso, insieme ai colleghi dem Graziano Azzalin, Anna Maria Bigon, Bruno Pigozzo, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni e Francesca Zottis: «La Regione ha predisposto un monitoraggio di quello che sta succedendo? Quanti focolai di Covid-19 ci sono nelle strutture venete e quanti contagiati? Qual è il fabbisogno di personale per sostituire chi è stato costretto a lasciare il lavoro perché colpito dal virus o dare il cambio a chi sta facendo turni massacranti? Chi deve provvedere alla continua sanificazione dei locali?». Secondo i dem serve un intervento economico pubblico perché «le strutture, già con parecchi problemi di bilancio, si trovano a fare i conti con un peso insostenibile», tanto che «alcune sono già collassate, altre lo saranno a breve».

