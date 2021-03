Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA «Oggi - spiega il direttore generale dell'Ulss Serenissima Edgardo Contato - nelle case di riposo un protocollo ormai collaudato consente di attivare in tempi reale le contromisure in caso di positività di un ospite. Non solo l'Ulss 3 ha affiancato le strutture nel momento delle difficoltà per i picchi raggiunti nelle due ondate Covid, ma resta al fianco delle strutture stesse con un continuo supporto, con un continuo...