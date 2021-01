IL CASO

VENEZIA Case di riposo: ha fatto bene la Regione del Veneto a controllare gli anziani e il personale con i test rapidi? O era meglio fare i tamponi molecolari? E com'è che sono scoppiati focolai un po' ovunque, con conseguenti ricoveri e decessi? Il tema continua a tenere banco, anche se la circolare ministeriale della settimana scorsa firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria, Giovanni Rezza, pur sostenendo che il tampone molecolare rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di Covid-19, dà il via libera ai test rapidi antigenici. «La circolare ministeriale - hanno detto ieri Francesca Rosso, responsabile del Dipartimento Prevenzione della Regione e Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie venete - attesta che l'utilizzo dei test rapidi di prima e seconda generazione è stato corretto perché abbiamo aumentato la frequenza dei controlli». Le opposizioni di centrosinistra, però, incalzano: «C'è un alto margine di errore nei test rapidi», dicono in una interrogazione al governatore Luca Zaia la consigliera Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) e i colleghi di Pd, Verdi, M5s.

Russo e Rigoli hanno sottolineato l'importanza della circolare ministeriale: «L'aspettavamo, ora stiamo preparando una nota per le Ulss. Nelle circolari precedenti era previsto il tampone molecolare di conferma, ora si dice che i test rapidi di ultima generazione sono sovrapponibili ai molecolari. Non solo: i test rapidi di prima e seconda generazione sono considerati utili per classificare un positivo».

Cambierà qualcosa nella metodologia della Regione del Veneto alla luce di questa nuova disposizione del ministero della Salute? Soprattutto: l'uso dei test rapidi di prima e seconda generazione nelle case di riposo è stato corretto o no? Russo e Rigoli hanno che sì, l'uso è stato corretto, perché l'importanza è la frequenza con cui vengono eseguiti i controlli. E cioè ogni 4 giorni. «Si sta valutando di usare i test di terza generazione - ha detto Rigoli - ma si tenga presente che la tecnologia sta facendo passi da gigante». E in uno schema hanno successivamente sintetizzato la circolare ministeriale: «Il grafico nell'ultima pagina della circolare è troppo schematico, in realtà non è vero che va fatto per conferma il tampone molecolare o il test rapido di terza generazione agli asintomatici negativi, va benissimo anche il test rapido di prima e seconda generazione purché a distanza ravvicinata come abbiamo già fatto», ha detto Russo.

Le opposizioni, però, incalzano. Elena Ostanel del Veneto Che Vogliamo e i colleghi consiglieri regionali Guarda, Lorenzoni, Possamai, Camani, Bigon, Montanariello, Zanoni, Zottis e Baldin, in una interrogazione a Zaia hanno ricordato che «i tamponi rapidi di prima e seconda generazione, utilizzati in Veneto per lo screening della popolazione, avrebbero una percentuale di errore tra il 20% e il 30%» e che la questione è stata segnalata dalla Microbiologia di Padova di Andrea Crisanti. Il movimento Veneto Che Vogliamo, intanto, dà un'altra interpretazione della circolare: «Non promuove il Veneto, lo boccia».

Intanto il governatore Zaia ha reso noto che l'ispezione ministeriale disposta a Montebelluna dopo la polemica sulle bare fuori dell'obitorio non ha sortito effetti: «Ci hanno fatto i complimenti, le bare erano di defunti per i quali i funerali erano stati rinviati perché i parenti erano in quarantena. L'unica contestazione ricevuta è che hanno trovato un posto letto in più, e vuoto, in terapia intensiva».

