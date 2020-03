L'ALLARME

VENEZIA Venerdì aveva detto: «Il Covid-19 verrà ricordato come il virus dei nonni perché colpisce le persone più deboli». Ieri, di fronte a una situazione che si sta sempre più aggravando - un altro morto a Villa Bartolomea dopo i sette della notte precedente e tre nella struttura di Legnago, senza contare i due di Padova tra Merlara e Monselice - il governatore del Veneto Luca Zaia sembra aver preso le distanze da quanto sta accadendo nelle case di riposo. «Non sto scaricando - ha detto - ma devo precisare che le case di riposo non sono di competenza della Regione. Sono di competenza dei comuni, se pubbliche, e dei privati, ma nonostante questo non ci dimentichiamo dei loro ospiti e di chi li segue. Quindi, per quanto possibile, saremo di supporto». Come? Zaia ha riferito una lunga discussione in videoconferenza con i direttori delle Ulss, ha detto che si sta valutando di «separare gli anziani positivi dagli altri» e di come «mettere in sicurezza gli operatori», ma ha ribadito: «Che non passi l'idea che se mancano le mascherine è colpa della Regione, nessuno vietava di riempire i magazzini di dispositivi di sicurezza. Queste strutture hanno un loro presidio sanitario, un consiglio di amministrazione. Noi siamo a fianco delle case di riposo ma in un momento non facile, dobbiamo pensare ai nostri 68 ospedali e 54mila dipendenti della sanità». Eppure nei giorni scorsi l'assessore Manuela Lanzarin aveva annunciato di far fronte alle carenze di organico nelle case di riposo, visto che molti operatori sono risultati positivi o sono in isolamento, attingendo al personale delle strutture chiuse, come i Ceod. «Stiamo cercando di fare punto di incontro tra le esigenze delle strutture e altre realtà come Legacoop, Uripa, enti di solidarietà e anche i centri diurni e i Ceod il cui personale è a casa». Al momento nessuna soluzione.

I DATI

Ieri in Veneto si è raggiunta la soglia dei 20mila in isolamento domiciliare, mentre i positivi sono 8100 con un aumento di 450 unità rispetto a venerdì. I posti letto occupati di terapia intensiva sono 349 (+12), quelli in area non critica 1574 (+50), le vittime sono salite complessivamente a 378, 33 in una sola giornata (il bollettino dà un aumento da venerdì di 36 morti perché tre nel bellunese l'altro giorno non erano stati conteggiati). In Friuli Venezia Giulia sono 1.436 i casi accertati positivi (+119), 11 ieri i decessi per un totale di 87 morti da Covid-19.

A livello nazionale, come sottolineato dal premier Giuseppe Conte, ieri c'è stato il numero più alto di guariti (1.434). I numeri assoluti restano però alti: 70.065 i positivi, con un aumento di 3.651 rispetto a venerdì ma in calo rispetto ai 4.401 casi di giovedì. 889 i decessi, anch'essi in calo rispetto ai 969 di venerdì, che hanno superato quota 10.000 dall'inizio dell'epidemia. Del fatto che le misure stiano dando i primi effetti si è detto certo il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Gianni Rezza.

L'INVITO

Restare, dunque, a casa è l'invito che arriva ancora dal governatore del Veneto: «La prossima settimana sarà quella decisiva, capiremo se avremo una impennata anche per fattori non noti - ha detto Zaia - Il fatto che i pazienti dimessi siano stati più dei ricoverati in terapia intensiva non vuol dire niente. È come essere in volo, la prossima settimana avremo le turbolenze, all'aeroporto di arrivo atterreremo ma dovremo farlo con le minori perdite possibili». Zaia ha anticipato che intende rinnovare, «se me lo fanno fare», l'ordinanza sulla chiusura domenicale dei supermercati e sul limite dei 200 metri, esattamente 263 passi, per le passeggiate attorno a casa. E ha consigliato tutti, soprattutto gli anziani, a non parlare con chi porta la spesa a domicilio o con chi si incontra al supermercato: «Quando incontrate una qualsiasi persona, immaginatevi con il tubo in bocca». Ossia, ricoverati in terapia intensiva.

Quindi l'appello ai prefetti e alle forze dell'ordine perché facciano rispettare le prescrizioni. «I veneti sono bravi, ma c'è anche gente che esce troppo. Ve lo dico: se uscite per andare a comprare una primula, vi fate male».

Alda Vanzan

