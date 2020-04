I NUMERI

VENEZIA Ci sono situazioni estreme e ci sono dati di fatto. A Merlara, Verona e da ultima Bovolenta troviamo strutture blindate con quasi tutti gli ospiti contagiati. Ma nella maggior parte delle case di riposo del Veneto la situazione è decisamente migliore di quanto si possa immaginare, con percentuali simili a quelle del resto della popolazione e nettamente inferiori rispetto alle confinanti Lombardia ed Emilia Romagna. Lo dicono i numeri della Regione, che ha quasi completato i tamponi di massa ad ospiti e lavoratori.

Nelle 330 strutture registrate gli anziani positivi sono stati 1.993, quelli ricoverati 273 e i morti 391. Dei quasi 35 mila ospiti complessivi, sono 19 mila quelli che hanno effettuato il test rapido e 10 mila quelli sottoposti a tampone. I positivi sono il 5,8% dei totali. Per quanto riguarda i 31.532 lavoratori, invece, 15 mila sono stati monitorati con il test rapido e 14 mila con il tampone. I positivi sono 953, il 3% del totale. Nessun deceduto.

LE PROVINCE

Analizzando i dati, le province di Verona e Padova sono le più falcidiate. Nell'Ulss scaligera gli anziani infettati sono 477, in quella Euganea 442. Ma attenzione: a Verona i ricoverati sono quasi il doppio. Se prendiamo in esame la percentuale dei contagiati in rapporto agli ospiti delle varie case di riposo la situazione peggiore si registra però nella provincia veneziana: è positivo il 9 per cento. Verona ha anche il triste primato degli operatori contagiati: 195, poco più di Padova. Nel complesso gli ospiti monitorati finora sono stati l'86% e gli operatori il 95%.

PALAZZO BALBI

«Sono in ritardo le due Ulss vicentine e l'azienda sanitaria veronese, le altre invece hanno fatto tamponi al 100% degli ospiti e dei lavoratori sia diretti che indiretti - spiega l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin -. Lo screening si è strutturato in test rapido a cui è seguito il tampone per la diagnosi effettiva. Per quanto riguarda i 391 decessi degli ospiti, il 60% è avvenuto direttamente nella struttura e il resto in ospedale».

LE ALTRE STRUTTURE

La Regione pone la lente d'ingrandimento anche sulle comunità per disabili e sulle strutture psichiatriche. Partiamo dalle prime: su 37 istituti coinvolti, i positivi sono 63 (7% del totale) e i deceduti 2. La maggior parte dei casi si è verificata nell'Ulss Polesana e in quella del Veneto Orientale. Contagiati il 3% degli operatori. Numeri più bassi invece per i malati psichiatrici: positivi due pazienti, entrambi nel vicentino, e due operatori.

I CASI

Tra i dati forniti dalle Ulss e quelli totali della Regione c'è una discrepanza perché diversi casi non sarebbero stati resi noti ufficialmente dalle strutture religiose. La cronaca, invece, parte da Padova e arriva un mese dopo ancora nella stessa provincia. Qui, nel pensionato del piccolo paese di Merlara, si è verificato un terribile focolaio con 28 morti, 73 ospiti complessivamente contagiati e 25 operatori positivi. Per affrontare l'emergenza è stato necessario anche l'arrivo di medici e infermieri dell'esercito. «Tutto è partito domenica 8 marzo con una telefonata all'alba - racconta il dottor Salvatore Tombé, medico della struttura -. Un'anziana aveva tosse e difficoltà respiratorie. Da lì in poi, un incubo». E si finisce nuovamente a Padova, alla casa di riposo di Bovolenta, blindata da ieri mattina perché 55 ospiti su 67 risultano contagiati. Colpiti dal virus anche 8 dipendenti. Ora non entra nessuno e non esce nessuno: una casa di riposo trasformata in una sorta di Covid Hospital. Casi preoccupanti anche a Treviso, da Vittorio Veneto a Casale Sul Sile, e a Venezia, da Portogruaro a Fiesso. I tamponi di massa servono proprio a spegnere nuove eventuali micce pronte ad esplodere.

Gabriele Pipia

