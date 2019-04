Case depredate, in carcere per 66 furti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAPORDENONE Due milioni di euro in gioielli, orologi e lingotti d'oro. Un tesoro trafugato nel giro di pochi mesi in appartamenti e ville tra Conegliano, Sacile, Pordenone e un'estemporanea incursione a Belluno. Il secondo atto dell'inchiesta sugli imprenditori dei furti albanesi, che avevano il covo in via Kennedy 13 a Conegliano, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Darjel Prushi, 26 anni, Edmond Et Hemaj, detto Mondi, 34 anni, imbianchino di Conegliano, Nikoll Dobrozi, detto Niku, 26 anni,...