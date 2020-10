IL PROCESSO

MESTRE Quella capeggiata da Luciano Donadio era una vera organizzazione di stampo mafioso, che è riuscita ad attecchire e a crescere grazie ad un problema di tenuta del tessuto sociale; grazie a troppi cittadini e imprenditori che, invece di rivolgersi allo Stato per risolvere i loro problemi, hanno preferito inchinarsi al boss, chiedendogli favori e protezione.

Il sostituto procuratore Roberto Terzo ha iniziato ieri la requisitoria conclusiva della prima parte del processo alle infiltrazione del clan dei casalesi nel Veneto orientale, che si sta svolgendo con rito abbreviato di fronte al giudice per l'udienza preliminare Michela Rizzi. Il magistrato, che con pazienza certosina ha indagato una decina di anni per poter smantellare il clan Donadio, ha parlato per cinque ore per ricostruire la struttura dell'organizzazione. Un'udienza celebrata a porte chiuse, come prevede il rito abbreviato: i giornalisti avevano chiesto di poter presenziare, sulla base di un articolo del codice che consente al pubblico di essere presente alla udienze a porte chiuse con il consenso degli imputati: tutti gli avvocati difensori si sono però opposti, evidentemente non gradendo la presenza della stampa e la trasparenza del processo.

La requisitoria durerà almeno altre due udienze, nelle quali la pm Federica Baccaglini si concentrerà sulle singole posizioni degli imputati, tra i quali figurano l'ex braccio destro di Donadio, Christian Sgnaolin e l'ex sindaco di Eraclea, Graziano Teso. Per le richieste di condanna bisognerà aspettare fino al 14 ottobre.

INTIMIDAZIONI E VIOLENZE

Secondo la Procura, la dimostrazione che ad Eraclea operava un'associazione per delinquere di stampo mafioso arriva innanzitutto dai metodi utilizzati dal clan: violenze, attentati, intimidazioni nella prima fase, fino al 2006; negli anni successivi gestione del potere grazie al clima di paura instaurato: era sufficiente qualificarsi come i casalesi di Donadio. La modalità d'azione del clan è tipicamente mafiosa, con il boss che si offre per riscuotere i crediti di imprenditori spregiudicati (dietro pagamento di un aggio del 40-50 per cento), ad assicurare protezione ai cantieri dietro pagamento di un pizzo. Modalità mafiosa confermata, se necessario, dall'affiliazione alla casa madre dei camorristi di Casal di Principe, ai quali Donadio è tenuto a versare parte dei proventi. In particolare alla famiglia Schiavone con la quale ha rapporti documentati, provati al processo.

UN CLAN PERICOLOSO

Un'organizzazione pericolosa, capace di creare una struttura alternativa e concorrenziale allo Stato, con legami a Jesolo, San Donà e anche in altre località del Veneto e dell'Italia settentrionale, grazie a contatti e amicizie di Donadio. «Un virus da sradicare», lo ha definito il pm Terzo, evidenziando come sia stata la debolezza del tessuto sociale a consentire al boss di crescere indisturbato. Donadio poteva contare anche su amicizie nelle forze dell'ordine (tra i quali un maresciallo dei carabinieri di Eraclea che, nei primi anni Duemila, gli era deferente). Ma il magistrato ha evidenziato come le forze dell'ordine nel loro complesso erano e sono sane e si sono impegnate per smantellare l'organizzazione.

Un passaggio il rappresentante dell'accusa l'ha dedicato anche alla politica e in particolare all'ex sindaco Teso, accusato di concorso esterno: la sua versione difensiva è stata definita poco credibile. L'ex amministratore di Eraclea, a suo avviso, era colluso con il clan e ha agito per favorire il boss in cambio di consenso elettorale.

Gianluca Amadori

