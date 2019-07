Casalesi a Eraclea, poliziotto spia per una casa e un falso diploma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Il presunto boss di Eraclea, Luciano Donadio, e l'associazione camorristica che faceva a lui riferimento, si è avvalsa della collaborazione di un assistente capo della polizia di Stato all'epoca in servizio a Jesolo che, per lungo tempo, avrebbe fornito informazioni al gruppo criminale, rendendosi disponibile ad intervenire a suo favore anche dopo essere stato trasferito in un'altra regione. Lo scrive la Corte di Cassazione nell'ordinanza, depositata pochi giorni fa, con la quale lo scorso giugno ha confermato la misura...