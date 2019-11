Casa Bianca, l'incognita è Bloomberg: ma per lui primarie dem in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CORSANEW YORK La stella di Michael Bloomberg incombe sulla campagna presidenziale statunitense del 2020. L'imprenditore newyorkese ed ex sindaco della città, ha iscritto ieri il suo nome presso l'ufficio elettorale dell'Alabama, entrando così in lizza per le primarie del partito democratico che si terranno nello stato del sud il prossimo 3 di marzo. L'atto non equivale ancora ad una discesa in campo, è più una mossa cautelativa in attesa di conferme. Ma la notizia è di tale portata da aver già sconvolto la cronaca politica del...