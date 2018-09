Casa a fuoco, muore stretto alla madre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIACONSELVE (PADOVA) Un fumo acre e nero che toglie il fiato e fa lacrimare gli occhi. L'aria rovente che brucia i polmoni a ogni respiro. Il cuore che batte all'impazzata per la paura, non solo di morire, ma anche di perdere la persona più cara al mondo, la mamma, che dorme lì accanto e che ormai è già priva di sensi. Sono gli ultimi istanti di vita di Angelo Volpi, 42 anni di Conselve, nella Bassa Padovana, affetto dalla sindrome di Down. Si è svegliato di soprassalto ieri notte, intorno alle 2.30, quando ormai il rogo che si...