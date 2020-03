L'INTERVISTA

VENEZIA «Sono molto avvilito perché sembra che i problemi della salute pubblica siano in mano ai sindacati e non a un organismo tecnico scientifico. Avevo siglato un bell'accordo con i sindacati due settimane fa che prevedeva anche controlli serrati sulla sicurezza e tutto è stato cancellato da questo decreto del governo che ha chiuso le mie fabbriche come quelle di tantissimi altri colleghi».

Enrico Carraro, presidente della Confindustria del Veneto riflette sullo stop delle attività non essenziali che paralizzerà più della metà delle imprese del Paese: «Ho lavorato per giorni per dotare le mie fabbriche di tutti i protocolli, reperito le mascherine, deciso turni per la mensa e per l'entrata, ho applicato i protocolli in vigore in Cina. Se ci fossero state altre misure di sicurezza da adottare le avremmo fatte perché per noi prima viene la sicurezza dei lavoratori ed eravamo pronti a operare anche in regime ridotto. Ma che le decisioni passino dai sindacati non l'accetto - afferma il presidente del gruppo padovano che produce componenti e macchine agricole, 1500 addetti in Italia tra Campodarsego, Rovigo, Poggiofiorito e Manzano, con siti anche in India, Sud America e Cina -. Sicuramente ci sono stati dei contagi anche nelle fabbriche del Nordest tanto quanto negli ospedali e nei supermercati, ma gli imprenditori che volevano tenere aperto non lo facevano per diventare ricchi ma perché c'è la necessità che l'industria operi per aiutare a pagare le tasse, a salvare il bilancio dello stato».

Si sente tradito dai sindacati?

«Mi sento pugnalato alle spalle. Domenica 15 marzo avevo fatto incontrato i vertici sindacali veneti, che avevano capito i nostri problemi, e noi i loro. L'assessore regionale Elena Donazzan aveva fatto una bella mediazione per andare avanti. Poi nei giorni scorsi la svolta a U: mi aspettavo che quei sindacalisti mi spiegassero questo cambiamento. Niente. C'è un brutto clima anti impresa che non fa bene all'Italia».

Forse in questo momento prevale la paura della malattia e si spera negli aiuti del governo.

«C'è qualche operaio che pensa che la cassa integrazione non avrà limiti, e qualche imprenditore sicuro che alla fine ci saranno fondi per la ripresa. Ma si sbagliano: non ci saranno soldi per tutti. E chiudendo le aziende rischiamo di lasciare spazio ai concorrenti. In Cina sono già ripartiti e in molti settori sono nostri competitori diretti».

Quanto può reggere il sistema industriale veneto e italiano allo stop?

«Due settimane provocheranno gravi danni, ma li potremo riparare. Se dovessimo andare oltre le conseguenze saranno gravissime per alcuni settori».

Come s'è mosso il governo italiano?

«Si è comportato come gli altri governi occidentali: sperando di scamparla all'inizio e poi intervenendo in maniera sempre più decisa. Io per primo sono stato molto scontento dei provvedimenti presi, ma ho anche la consapevolezza che dei loro limiti: lo spostamento dei versamenti fiscali di 4-5 giorni è stato fatto perché servivano soldi per pagare le attività correnti dello Stato».

Il sindacato accusa: alcune aziende stanno cercando di cambiare codici Ateco per continuare a operare...

«É stato deciso questo, l'abbiamo molto criticato, ma non ci possono essere furbizie. Inutile che qualcuno si inventi qualcosa di diverso, che cambi il codice Ateco».

La Regione Veneto come se la cava?

«Ho parlato più di qualche volta con Zaia e i suoi assessori, si sono mossi molto bene, stanno facendo un bel lavoro, tra vincoli di Roma e quant'altro».

I suoi colleghi come hanno preso la nuova stretta?

«Sono arrabbiati e traumatizzati, spingono per riprendere a lavorare. Tanti sono avviliti come me. Non solo si fermano le fabbriche, si sta fermando la voglia di fare, di reagire. Serve una scossa positiva. Dovremmo prendere esempio da infermieri e medici, che stanno lavorando in maniera incredibile».

