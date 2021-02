VENEZIA Confindustria Veneto si schiera con la Regione nella trattativa sui vaccini. «Il Veneto e l'Italia afferma il presidente Enrico Carraro hanno bisogno di tornare al più presto alla normalità, che potrà essere ottenuta solo con una veloce e sicura campagna vaccinale. Se non attiviamo ogni via per accelerare e completare nelle prossime settimane una grande vaccinazione di massa, rischiamo di compromettere quella debole ripresa che oggi intravvediamo con pesanti e drammatici riflessi per il nostro sistema economico e i nostri lavoratori». Di qui la valutazione positiva sul negoziato promosso da Luca Zaia. «Non si tratta, infatti, di una guerra ricchi contro poveri dichiara Carraro ma contro un nemico comune. Una battaglia a cui alcune aree del Paese possono contribuire dando un supporto all'intero sistema sanitario nazionale. Sono molti i settori produttivi il cui personale ha urgente bisogno di essere messo al riparo dal rischio di contagio. Penso al personale tecnico che entra in contatto con strutture sanitarie, al personale sanitario dei centri termali, a chi deve spostarsi per allestire impianti o fare manutenzioni, a chi deve incontrare buyers e fornitori, ai trasportatori. Siamo certi che la Regione si muoverà nel pieno rispetto delle norme e della sicurezza totale delle forniture».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA